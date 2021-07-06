«Она выживет»: ясновидящий Минин предсказал будущее певицы МакSим

Фото: instagram/maksimartist

Ясновидящий Владислав Минин сделал предсказание относительно будущего певицы Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, которая до сих пор находится в коме из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции.

— Она однозначно выживет! Она — не совсем обычный человек. Она все переосмыслит и станет счастливой заново, — с уверенностью заявил Минин.

По его словам, главной проблемой знаменитости является ее убежденность в том, что ей нужен рядом человек. Он отметил, что из-за неустроенности личной жизни певица считает себя несчастной. Ясновидящий убежден, что в связи с профессией она всегда будет одна. Тема одиночества сквозит во всех ее песнях, считает Минин.

Ясновидящий уверен, что к МакSим уже вернулось сознание. Эксперт не исключает, что у МакSим еще есть шанс обрести личное счастье, если будет искать избранника в других местах, пишет ФАН.

Ранее директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы улучшилось после того, как у нее побывал священник, который пособоровал и причастил ее.

МакSим отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.