Песков оценил возможное ограничение транзита через Белоруссию

Фото: Администрация президента РФ

Ограничение транзита товаров через Белоруссию может повлиять на экспортно-импортные цепочки, которые будут нарушены. Об этом во вторник, 6 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране могут ограничить транзит транспорта и товаров из Германии в Россию и Китай, если Запад введет новые санкции в отношении республики.

Песков отметил, что в настоящее время власти прорабатывают вопросы минимизации потенциальных нарушений экспортно-импортных цепочек в случае ограничений. В частности, на линии правительства будут рассматривать все маршруты товаропотоков.

По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с агрессивными действиями Запада, из-за чего в республике в настоящее время складывается тяжелая ситуация.

— Здесь главное понимать, что все это — следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии, — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Также президент Белоруссии заявил, что страна не станет принимать украинские самолеты. Такое решение принято в ответ на аналогичные действия украинских властей. Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Причиной послужил инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

В конце июня из-за случая с рейсом Ryanair Европейский союз ввел секторальные санкции в сфере экономики в отношении Белоруссии. В пакет санкций вошли ограничения на торговлю нефтепродуктами и табачными изделиями, запрет на передачу военных технологий и приборов для прослушки. Кроме того, ЕС ввел запрет на услуги страхования для властей республики.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.