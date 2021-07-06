Ученые заявили об изменении симптомов индийского штамма COVID-19

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Симптомы индийского штамма коронавируса стали похожи на внешнее проявление сильной простуды. Об этом во вторник, 6 июля, рассказали британские ученые из ZOE COVID Symptom Study.

По данным исследователей, симптомы штамма «дельта» изменились. Теперь у пациентов с данной мутацией коронавируса могут возникать чихание и непрекращающийся кашель, а также насморк и головная боль.

— COVID-19 сейчас действует по-другому: он больше как сильная простуда среди молодежи, — приводит «Москва 24» слова научного руководителя исследования, эпидемиолога Тима Спектора.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

При этом ученые из Бразилии обнаружили три новых варианта бразильского штамма COVID-19 «гамма». Новые мутации могут оказаться более устойчивыми, чем исходный вариант штамма «гамма». При этом один из подвидов бразильской мутации похож на индийский штамм, который в настоящее время распространился по всему миру.