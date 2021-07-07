Выстрелившего в себя ребенка из Саратова доставили для лечения в Москву

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Полянка, 22 Карта всех событий

Трехлетнего мальчика из Саратовской области, который случайно выстрелил себе в лицо из травматического пистолета и попал в реанимацию, доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области в среду, 7 июля.

— Ребенок, получивший в минувшие выходные тяжелые травмы в Балакове, сегодня доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы, — рассказали в ведомстве.

Это вызвано необходимостью очного консультирования и лечения в специализированной клинике федерального уровня, пояснили в министерстве. Сначала врачи стабилизировали состояние мальчика, а затем его доставили в Москву на самолете вместе с детским врачом анестезиологом-реаниматологом, отмечается на странице ведомства в Instagram.

Инцидент с участием ребенка произошел еще 3 июля. По предварительным данным областного СК, он взял со стола пистолет отца и во время игры нажал на курок. Оружие было заряжено сигнальными патронами.