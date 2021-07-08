Самолет в Швеции разбился после взлета

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Самолет, на борту которого находились девять человек, разбился после взлета в Швеции. Об этом рассказал пресс-секретарь полицейского участка Бергслаген Ларс Хеделин.

Инцидент произошел у города Эребру в четверг, 8 июля. На воздушном судне должны были полететь восемь парашютистов. С ними на борту находился пилот самолета.

Воздушное судно упало сразу после взлета в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы. После инцидента самолет загорелся. По предварительным данным, в результате аварии один человек был госпитализирован, еще несколько человек погибли.

На данный момент на месте крушения работают спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Возгорание самолета ликвидировали пожарные службы. Хеделин уточнил, что к упавшему борту вызывают «весь персонал, который можно найти», сообщается в материале газеты Aftonbladet.

Ранее на Камчатке 6 июля разбился самолет Ан-26. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Перед заходом на посадку экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. На 7 июля обнаружены 19 погибших.

Причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке вместо штатной, установленной на Ан-26. Попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность.