Оператор «Северного потока — 2» рассказал о риске новых санкций США

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Власти США могут ввести новые ограничительные меры в связи со строительством российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал глава компании — оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Варниг напомнил, что прежние действия Вашингтона против «Северного потока — 2» привели к задержкам в строительстве на полтора года, что обошлось в сотни миллионов долларов.

Руководитель Nord Stream 2 AG также обвинил Соединенные Штаты в нарушении достигнутых по газопроводу договоренностей и требовании несогласованных уступок. Варниг привел в пример позицию Германии, которая настаивала на гарантиях транзита газа через территории Украины даже после завершения строительства. Несмотря на последовавшее подписание транзитного договора, «США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями», отметил представитель германской компании.

Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что это стало демонстрацией, «насколько непредсказуемой может быть американская политика».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты по улаживанию разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.