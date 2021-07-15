Биолог назвал главное отличие ядовитой цикуты от безопасных трав

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Заросли ядовитого растения цикута обнаружили в Подмосковье. Оно представляет угрозу только при употреблении в пищу. При этом отличить цикуту от безобидных трав можно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биологического факультета МГУ Владимир Мурашов.

По словам эксперта, цикуту еще называют вех. Это растение всегда произрастало на территории региона. Оно принадлежит семейству зонтичных и любит болотистую местность. Цикута опасна только при употреблении в пищу, отметил эксперт. Самым ранним признаком отравления является повышенное слюноотделение.

— Если борщевик не ядовитый, но усиливает пигментацию, то вех ядовитый — при употреблении. Отравление проявляется судорогами, потерей сознания. Если вовремя не обратиться к врачу, можно опоздать. Еще ранним признаком является повышенное слюноотделение, — сказал Мурашов.

Многие зонтичные съедобны. Поэтому нередко туристы, отправляющиеся в поход, путают цикуту с другими растениями, употребляют в пищу и травятся. Мурашов отметил, что отличить по внешнему виду ядовитое растение от съедобного непросвещенному человеку трудно. Но есть простой способ.

— Его можно отличить по корневищу: у цикуты оно душистое и пахнет морковкой, приятное на вкус, сладковатое, — сказал эксперт.

Чтобы убедиться, что выкопанное растение ядовитое, а не съедобное, нужно разрезать его корневище вдоль. Оно обычно, как и у многих зонтичных, довольно крупное, массивное. Но при этом корневище цикуты поделено на полые камеры.

— Если корень состоит весь из камер, то это точно вех. Его ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, — добавил собеседник издания.