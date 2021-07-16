СМИ: Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек

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Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 103 человек. Об этом сообщили в пятницу, 16 июля, в газете Die Welt.

Ливни продолжаются в Германии с понедельника, 12 июля. В результате осадков из берегов вышли притоки реки Рейн. В связи с наводнениями около 1300 человек числятся пропавшими без вести.

На территории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия от последствий проливных дождей погибли 60 человек. Еще 43 человека стали жертвами наводнения в Рейнланд-Пфальце.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, спасательные службы «совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях». Политик выразила соболезнования родным и близким погибших, а также тем, кто не имеет данных о судьбе родственников или друзей.

В четверг, 15 июля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями в Германии.