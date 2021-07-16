Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек

Анастасия Волоснова

В мире
СМИ: Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек
Фото: Youtube / РБК

Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 103 человек. Об этом сообщили в пятницу, 16 июля, в газете Die Welt.

Ливни продолжаются в Германии с понедельника, 12 июля. В результате осадков из берегов вышли притоки реки Рейн. В связи с наводнениями около 1300 человек числятся пропавшими без вести.

На территории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия от последствий проливных дождей погибли 60 человек. Еще 43 человека стали жертвами наводнения в Рейнланд-Пфальце.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, спасательные службы «совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях». Политик выразила соболезнования родным и близким погибших, а также тем, кто не имеет данных о судьбе родственников или друзей.

В четверг, 15 июля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями в Германии.

Читайте также:
Германияливни и дождинаводнения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте