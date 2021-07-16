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«Гнусные планы»: британцы резко высказались о встрече Байдена с Меркель

Иван Юминов

В мире
«Гнусные планы»: британцы резко высказались о встрече Байдена с Меркель
Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы быстрее разрушить Америку. Их запомнят как предателей, которые открыли границы для мигрантов. Соответствующие комментарии разместили читатели британской газеты Daily Mail в пятницу, 16 июля.

— Эта тетка (Меркель — прим. «ВМ») разрушила Европу как никто другой с 1945 года, а теперь встречается с самым безнадежным президентом в истории (Байденом — прим. «ВМ»), который занят тем, чтобы как можно быстрее уничтожить Америку. Ох уж эти глобалисты и их гнусные планы, — поделился пользователь под именем Be Bold.

Оба лидера войдут в историю как предатели, которые открыли границы стран для мигрантов, чтобы смыть историческую вину, добавил читатель с ником Alfred Hill. Им уже зарезервировали места в аду, так как последствия их действий придется решать молодежи, уточнил он.

Комментатор под именем Freightload задался вопросом, не вручат ли Байден и вице-президент США Камала Харрис Нобелевскую премию мира Меркель за очередной допуск мигрантов. Экс-президент США Дональд Трамп ставил страну на первое место, а Байден — «дуралей и злобный оккупант», который ставит ее последней, приводит мнение читателя с ником Justposting РИА Новости.

Байден во время встречи с Меркель признал, что у них есть разногласия по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Лидеры поручили проработать совместные практические меры, а также решить вопрос, «будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий».

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