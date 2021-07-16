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Людей с совершившего жесткую посадку Ан-28 доставят вертолетом в Томск

Иван Юминов

Происшествия
Людей с совершившего жесткую посадку Ан-28 доставят вертолетом в Томск
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Пассажиров совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 доставят вертолетом в Томск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 16 июля.

— Люди будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Самолет пропал с радаров в Томской области днем 16 июля, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Позднее Ан-28 обнаружили.

По предварительным данным, самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе. Воздушное судно направлялось из Кедрового в Томск.

Причиной инцидента, по предварительной информации, стал отказ двигателя. Экипажу удалось спасти жизни всех людей на борту самолета. Пилоты посадили самолет на открытую площадку в тайге, что спасло 19 человек.

СК возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следственная группа готовится к выезду на место инцидента.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

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