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«Оба двигателя отказали»: пассажиры Ан-28 рассказали о состоянии после жесткой посадки

Иван Юминов

Происшествия
«Оба двигателя отказали»: пассажиры Ан-28 рассказали о состоянии после жесткой посадки
Фото: Telegram/112

Пассажиры Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области, связались с родными и опубликовали в социальных сетях сообщения и видеоролики о случившемся.

— Мы летели, там была большая облачность, набирали высоту, набрали не до конца. Пилоты сказали, что оба двигателя отказали. И всё, пилоты пытались четыре раза завести двигатель, — рассказала одна из пассажирок Надежда Силюта.

По ее словам, самолет падал «минут 15 точно». Пассажиры поняли, что Ан-28 не заводится, когда пролетели сквозь облака и увидели землю.

После этого Силюта зажала уши коленями и наклонилась, а бортмеханик, сидевший позади нее, просто сказал: «Держитесь!» Затем некоторое время они летели над болотом, срезая деревья крыльями.

Видео: Telegram/112

Во время посадки самолет колесами стер мох, после чего упал на нос и перевернулся, уточнила она. Пилоты попросили всех оперативно покинуть борт, так как он может загореться, приводит ее слова Telegram-канал «112».

Вторая пассажирка просто выложила счастливое фото и подписала его словами: «Все отлично».

«Оба двигателя отказали»: пассажиры Ан-28 рассказали о состоянии после жесткой посадкиФото: Instagram / solodkina_ds

Людей доставят в Томск вертолетом. В аэропорту города их будут ожидать врачи и психологи.

Самолет пропал с радаров в Томской области днем 16 июля, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Позднее Ан-28 обнаружили.

По предварительным данным, самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе. Воздушное судно направлялось из Кедрового в Томск.

Причиной инцидента, по предварительной информации, стал отказ двигателя. Экипажу удалось спасти жизни всех людей на борту самолета. Пилоты посадили самолет на открытую площадку в тайге, что спасло 18 человек.

СК возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следственная группа готовится к выезду на место инцидента.

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