«Оба двигателя отказали»: пассажиры Ан-28 рассказали о состоянии после жесткой посадки
Пассажиры Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области, связались с родными и опубликовали в социальных сетях сообщения и видеоролики о случившемся.
— Мы летели, там была большая облачность, набирали высоту, набрали не до конца. Пилоты сказали, что оба двигателя отказали. И всё, пилоты пытались четыре раза завести двигатель, — рассказала одна из пассажирок Надежда Силюта.
По ее словам, самолет падал «минут 15 точно». Пассажиры поняли, что Ан-28 не заводится, когда пролетели сквозь облака и увидели землю.
После этого Силюта зажала уши коленями и наклонилась, а бортмеханик, сидевший позади нее, просто сказал: «Держитесь!» Затем некоторое время они летели над болотом, срезая деревья крыльями.
Во время посадки самолет колесами стер мох, после чего упал на нос и перевернулся, уточнила она. Пилоты попросили всех оперативно покинуть борт, так как он может загореться, приводит ее слова Telegram-канал «112».
Вторая пассажирка просто выложила счастливое фото и подписала его словами: «Все отлично».
Людей доставят в Томск вертолетом. В аэропорту города их будут ожидать врачи и психологи.
Самолет пропал с радаров в Томской области днем 16 июля, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Позднее Ан-28 обнаружили.
По предварительным данным, самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе. Воздушное судно направлялось из Кедрового в Томск.
Причиной инцидента, по предварительной информации, стал отказ двигателя. Экипажу удалось спасти жизни всех людей на борту самолета. Пилоты посадили самолет на открытую площадку в тайге, что спасло 18 человек.
СК возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следственная группа готовится к выезду на место инцидента.