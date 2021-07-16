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Украина ужесточит требования к въезжающим из России из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Украина ужесточит требования к въезжающим из России из-за COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украина планирует ужесточить требования для въезда граждан пяти стран, в том числе России, из-за штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в пятницу, 16 июля.

— Речь идет о четырех странах плюс одна, там будут ставить жесткие ограничения, непосредственно где бушует (вариант «дельта» — прим. «ВМ»), — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС, — рассказал он.

Киев потребует уменьшить число приезжающих граждан из этих стран. Также украинское правительство может принять дополнительные меры в отношении них, приводит слова Данилова РИА Новости.

Штаммом «дельта», по словам доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, как минимум вдвое легче заразиться без маски, чем обычным вариантом вируса.

В начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне привозят штамм COVID-19 «дельта» из США, Мальты и еще ряда стран.

Врачи установили, что данный вариант может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания новым штаммом также являются насморк, боль в горле и головная боль.

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