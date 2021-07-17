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Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса «Доброволец Москвы»

Иван Юминов

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Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса «Доброволец Москвы»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2021» продолжается в столице, в прошлом году его участниками стали около 7,5 тысячи волонтеров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в субботу, 17 июля.

— «Доброволец Москвы» — своего рода стартовая площадка для волонтерских инициатив. Проект дает возможность каждому рассказать о своей доброй идее, найти единомышленников и получить поддержку города, — рассказала заммэра.

Первое место на конкурсе в прошлом году в номинации «Добрая команда. Колледж» занял проект «Клуб добрых сердец». Это отряд добровольцев, созданный на базе колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Он работает по семи направлениям — это событийное, патронатное, спортивное, донорское, экологическое, социальное и pro bono волонтерство. Широкий спектр позволяет большему числу студентов раскрыть свой потенциал в интересующей сфере.

Клуб проводит акции по сбору помощи для людей и животных, занимается патронатным посещением мест воинской славы, а также устраивает мастер-классы.

В прошлом году в конкурсе также принимал участие и Московской астрономический клуб. Он проводит бесплатные лекции для всех, кто интересуется устройством космоса и наблюдениями за ним.

Команда клуба представляла проект «Астрономический лекторий» в номинации «Организатор добрых дел». Лекторий предлагает образовательные программы для детей и взрослых, которые хотят восполнить пробелы в знаниях, а также расширить собственный кругозор.

Одним из наиболее востребованных проектов в 2020-м стал «Родительский университет». Благодаря ему родители могут узнать, как быть для своих детей друзьями и учителями, лучше понимать их потребности и давать знания и развивать полезные навыки.

Проекту на добровольной основе помогают более 40 кураторов из восьми стран мира. По итогам 2020/2021 учебного года там прошли обучение около 600 человек.

Сегодня проекту на волонтерской основе помогают более 40 кураторов из восьми стран мира. По итогам 2020/2021 учебного года обучение в «Родительском университете» прошли около 600 человек.

Самому молодому волонтеру, принимавшему участие в конкурсе в прошлом году, было восемь лет, а наиболее взрослому — 73 года. Волонтеры побывали на 150 мероприятиях, прошли обучение, презентовали проекты акций, а также защищали программу деятельности своего объединения и решали добровольческие кейсы.

Принять участие в конкурсе могут представители всех направлений волонтерской деятельности. Для них доступны восемь номинаций в трех направлениях: «Деятельность» — номинации «Я волонтер» и «Спасибо», «Проект» — номинации «Организатор добрых дел» и «Добрая идея», а также «Команда» — номинации «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз» и «Добрая команда. Корпоративное объединение».

В этом году «Доброволец Москвы» продлится до декабря. Для подачи заявки нужно выбрать направление и номинацию, а затем заполнить анкету с контактными данными на сайте.

К участию допускаются волонтеры старше 14 лет включительно, добровольческие объединения в составе от трех человек, а также организаторы добровольческой деятельности.

Нововведением станет возможность принять участие в полезной программе, где конкурсанты смогут оказать помощь нуждающимся, оказав внимание и адресную помощь пенсионерам и инвалидам. Также у них есть возможность стать донорами, посетить приюты для животных или поддержать экопроекты.

В число новшеств также вошли мероприятия по обмену опытом «Добрые встречи» и возможность апробировать свою добровольческую инициативу в рамках конкурсного задания. О том, как стать волонтером и помогать городу, расскажет инструкция на портале mos.ru.

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