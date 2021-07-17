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«Стабильно тяжелое»: представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Анастасия Волоснова

Общество
«Стабильно тяжелое»: представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Абросимова (Максимова), выступающая под псевдонимом МакSим, остается в стабильно тяжелом состоянии после госпитализации. Об этом в субботу, 17 июля, рассказала представитель артистки.

МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В настоящее время состояние певицы не улучшилось.

— На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое, — приводит РИА Новости слова представителя артистки.

В СМИ также появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

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