Украинцев предупредили о худшем сценарии по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Жителям Украины стоит готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2». С соответствующим заявлением в субботу, 17 июля, выступил бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, саммит канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена оказал нулевое влияние на место Украины в строительстве газопровода. По этой причине он призвал украинцев быть реалистами.

Шамшур отметил, что Меркель и Байден во время встречи только обозначили свои разногласия по поводу магистрали и дали Киеву лишь абстрактные обещания.

Однако бывший посол уверен, что Украина может остановить строительство газопровода, если будут введены новые санкции со стороны США или ЕС.

— Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают, — пояснил Шамшур.

Во время пресс-конференции с Байденом Меркель предупредила РФ о мерах в случае прекращения транзита газа через Украину. В свою очередь Байден признал, что у них с Меркель есть разногласия по «Северному потоку — 2».

При этом после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с Меркель стало известно, что канцлер Германии вежливо «послала» главу Украины, отказавшись обсуждать строительство «Северного потока — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.