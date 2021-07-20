Торговые сети будут отстранять от работы непривитых без уважительных причин сотрудников

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве будут отстранены от работы сотрудники торговых сетей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказали во вторник, 20 июля, представители компаний.

Руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов «Магнит» Антон Карпов отметил, что компания сможет вакцинировать необходимое число сотрудников. При этом отказавшихся от вакцинации будут отстранять от работы, как того требует Роспотребнадзор.

— Мы ведем активную разъяснительную работу среди сотрудников, поощряем вакцинирующихся, организуем мобильные пункты вакцинации в магазинах, а также активно пользуемся инфраструктурой, созданной властями Москвы для массовой вакцинации населения, — уточнил Антон Карпов.

При этом директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин подчеркнул, что в компаниях сети прививку от коронавируса сделали почти 58–60 процентов сотрудников.

— Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети. Процент людей, которые попадают под отстранение, не особо большой, — добавил представитель компании.

Директор московского дивизиона торговой сети «МясновЪ» Ольга Волкова сообщила, что в компании стремятся привить всех сотрудников. На данный момент 60 процентов работников уже вакцинировались, остальные находятся в отпусках или декретах, но их предупредили о требовании московских властей.

— Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться, иначе будут отстранены от работы. Пока мы никого не отстранили, — отметила Ольга Волкова.

В свою очередь врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов «ВкусВилл» Анна Платова добавила, что в отделениях сети вакцинировались около 65 процентов работников, пишет агентство городских новостей «Москва».

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в столице перестала действовать 19 июля. Внедрение системы, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

С 19 июля также снова начали работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00. Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».