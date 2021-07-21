Инвестиционную карту Москвы улучшат с помощью нового функционала

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На инвестиционном портале Москвы находится карта, которая показывает более 300 площадок для ведения бизнеса, подходящих для компаний любого размера — от мелких предприятий до крупных фирм. Ее функционал улучшили, и теперь пользователи смогут посмотреть проходимость возле конкретного места и другие сведения.

— Инвестиционная карта Москвы пользуется спросом среди предпринимателей: с начала года поиском объектов для бизнеса воспользовались уже около 100 тысяч пользователей. Мы планируем значительно расширить функционал сервиса. На карту добавятся места, влияющие на инвестиционную привлекательность будущего бизнес-проекта: магазины, остановки общественного транспорта, парковки, учебные заведения, парки, поликлиники. Также предприниматели смогут отследить трафик вокруг выбранного объекта и плотность населения в районе, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что благодаря нововведениям предприниматели смогут оценить сроки окупаемости проекта и соответствие выбранной площадки всем необходимым критериям.

Помимо перечисленных улучшений, на инвестиционную карту планируется добавить и другие открытые данные правительства Москвы. Например, информацию остройках и стоимости недвижимости в районах. Также на ней отмечены и другие объекты: проекты государственно-частного партнерства, действующие в городе промышленные предприятия, проекты, финансируемые за счет бюджета и включенные в столичную адресную инвестиционную программу.

— Цифровые сервисы помогают московским предпринимателям на всех этапах ведения бизнеса — от планирования запуска проекта до управления текущими процессами. Обновленная инвестиционная карта поможет более глубоко проанализировать, какая площадка подходит для того или иного бизнеса, и точнее принять решение, — рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, все необходимые для бизнесменов сведения находятся в едином сервисе — им не нужно собирать информацию из разных мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что карта зарекомендовала себя как удобный сервис по поиску площадки для локализации.

За 7,5 года на инвестиционном портале Москвы зафиксировано более 13 миллионов посещений, а ежедневно на него заходят 8,5 тысячи уникальных пользователей, передает официальный сайт мэра столицы.