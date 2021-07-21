Школа по концессии появится на территории инновационного центра «Сколково»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, 42с1 Карта всех событий

Школа на 825 мест появится на территории инновационного центра «Сколково». Ее площадь составит более 13 тысяч квадратных метров, а возведут ее по концессии.

Концессия — это форма государственно-частного партнерства, распространенная в Москве. Объект строится на частные средства, после чего передается в собственность городу. При этом после его сдачи за функционирование построенного продолжает отвечать инвестор. Он получает от объекта доходы и окупает инвестиции за срок действия соглашения.

В проект школы инвестируют не менее двух миллиардов рублей. Извещение о возможности реализации концессии опубликовано на сайте для размещения информации о проведении торгов.

— Инвестиции в создание инновационной школы составят не менее двух миллиардов рублей. Под строительство объекта инвестору будет предоставлен земельный участок на правах аренды на территории инновационного центра «Сколково»: здесь существуют все возможности для реализации такого образовательного проекта, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он упомянул, что всего столица заключила концессионных соглашений на сумму свыше 89 миллиардов рублей, а в 2021 году были заключены два крупных договора — с совокупным объемом инвестиций 27,4 миллиарда рублей.

В строительстве школы поможет и «Сколково»: центр выделит участок под строительство и поможет подключиться к действующим инженерным коммуникациям.

— В настоящее время разрабатывается комплексный эскиз застройки для размещения учебного комплекса. В случае подписания соглашения инвестор должен будет спроектировать и построить, а также оснастить школу инновационным оборудованием и затем в течение 21 года осуществлять ее эксплуатацию, проводить техническое обслуживание, — рассказал о проекте руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, в Москве на данный момент реализуются пять концессионных проектов в различных сферах. Еще несколько находится в разработке, передает официальный портал мэра столицы.

Для предпринимателей появилась еще одно нововведение: инвестиционной карте Москвы добавили новый функционал. Теперь площадки для бизнеса станет искать удобнее и быстрее.