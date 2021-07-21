Школа по концессии появится на территории инновационного центра «Сколково»
Школа на 825 мест появится на территории инновационного центра «Сколково». Ее площадь составит более 13 тысяч квадратных метров, а возведут ее по концессии.
Концессия — это форма государственно-частного партнерства, распространенная в Москве. Объект строится на частные средства, после чего передается в собственность городу. При этом после его сдачи за функционирование построенного продолжает отвечать инвестор. Он получает от объекта доходы и окупает инвестиции за срок действия соглашения.
В проект школы инвестируют не менее двух миллиардов рублей. Извещение о возможности реализации концессии опубликовано на сайте для размещения информации о проведении торгов.
— Инвестиции в создание инновационной школы составят не менее двух миллиардов рублей. Под строительство объекта инвестору будет предоставлен земельный участок на правах аренды на территории инновационного центра «Сколково»: здесь существуют все возможности для реализации такого образовательного проекта, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он упомянул, что всего столица заключила концессионных соглашений на сумму свыше 89 миллиардов рублей, а в 2021 году были заключены два крупных договора — с совокупным объемом инвестиций 27,4 миллиарда рублей.
В строительстве школы поможет и «Сколково»: центр выделит участок под строительство и поможет подключиться к действующим инженерным коммуникациям.
— В настоящее время разрабатывается комплексный эскиз застройки для размещения учебного комплекса. В случае подписания соглашения инвестор должен будет спроектировать и построить, а также оснастить школу инновационным оборудованием и затем в течение 21 года осуществлять ее эксплуатацию, проводить техническое обслуживание, — рассказал о проекте руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
По словам директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, в Москве на данный момент реализуются пять концессионных проектов в различных сферах. Еще несколько находится в разработке, передает официальный портал мэра столицы.
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