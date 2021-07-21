Две выставки откроются в августе в Музее Скрябина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мемориальный музей А. Н. Скрябина в августе представит посетителям две выставки: «Внимание к деталям» и «Певец темной красоты».

Фотовыставка «Внимание к деталям» поможет в подробностях рассмотреть экспонаты музея, в том числе зеленый фонарь и высокое зеркало, встречающие посетителей в прихожей, мебель и люстры в стиле модерн, а также световой круг, созданный для домашних демонстраций «синтеза искусств», и картины, подаренные композитору друзьями-художниками.

Выставка будет открыта с 4 по 15 августа, сообщается на сайте музея.

Экспозиция «Певец темной красоты» посвящена дню рождения близкого друга Скрябина, художника-символиста Николая Шперлинга.

Этот живописец — один из самых загадочных друзей композитора. На протяжении почти ста лет вся доступная информация о нем состояла из имени, даты рождения, редких свидетельств современников и фрагментарно сохранившейся переписки.

Выставка продлится с 18 августа по 12 сентября.