Эксперты раскритиковали идею снизить долю расходов россиян на оплату ЖКУ

Фото: Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

Предложение сократить максимальную долю собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до 15 процентов является популистским и не имеет шансов на реализацию. Да и экономических обоснований идея не имеет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты в области ЖКХ.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что на рассмотрение Госдумы РФ будут внесены поправки к законодательству, предусматривающие сокращение максимальной доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до 15 процентов. Федеральный стандарт максимально допустимого значения в настоящее время составляет 22 процента от совокупного дохода семьи. Лишь при превышении этого порога семьям положены субсидии на оплату услуг ЖКХ. При этом основная нагрузка при предоставлении таких субсидий возложена на бюджеты регионов, «далеко не все из которых в нынешних условиях объективно способны обеспечить соцподдержку граждан в сфере компенсации расходов на ЖКУ», заявил Нилов.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин назвал идею депутатов популистской. По его словам, сократить долю расходов россиян на оплату ЖКУ до 15 процентов можно только одним способом: «дать людям денег, добавить им доходы».

— Нам каждый год правительство или региональные власти говорят, что они вынуждены 1 июля повышать тариф. Потому что не повышать при наличии инфляции невозможно. Есть объективные вопросы, объективный процесс роста тарифов, на который повлиять не могут ни правительство, ни регионы... Почему правительство не сделало этого раньше? Значит, есть объективные сложности. Отношусь к этой идее как к популистской и скептически с точки зрения реализации, — сказал Крохин.

В свою очередь исполнительный директор Гильдии управляющих компаний ЖКХ, член Общественной палаты Вера Москвина отметила, что технически сократить долю расходов на оплату ЖКУ невозможно.

— Я считаю, что нужно действовать по принципу «отрицая — предлагай, предлагая — делай». Если предложение не сопровождается какими-то экономическими заключениями и выводами, раскладами, оно не имеет под собой никакой почвы. Вы, пожалуйста, предложение свое обоснуйте, а не просто — давайте сделаем так. Вы объясните, пожалуйста, механизм, где и за чей счет эти 15 процентов будут компенсированы в данной отрасли, — сказала Москвина.

Она добавила, что любое предложение должно быть экономически обоснованным, чего не скажешь о данной идее депутатов.

С 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ в среднем на 3,3 процента. Для каждого российского региона существует собственная планка, которую нельзя превышать. По информации ФАС, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четырех процентов.

6 июля депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, что государство может осуществлять прямые выплаты россиянам на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, либо региональные власти могут снизить тарифы.