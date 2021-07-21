Сын Валерии рассказал, как заработал первый миллион без помощи родителей

Фото: instagram/arseniy_shulgin

Арсений, сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, сообщил в своих соцсетях, как он заработал свой первый миллион благодаря своему бизнесу.

Молодой человек решил не идти по творческому пути, как это сделали его сестра и брат. Он решил открыть собственный бизнес, который специализируется на необычных подарках. В 14 лет Арсений уже стал предпринимателем, а спустя два года решил полностью быть независимым от своих родителей и переехать жить отдельно. Молодой предприниматель даже успел приобрести себе Mercedes.

Но сами подписчики не поверили его успехам в бизнесе, сославшись на финансовую подушку, которую предоставили богатые родители.

— Есть те, кто говорит, что я не мальчик с Сахалина, что папа у меня не слесарь, а мама — не учительница. Ребят, если честно, мне пофиг. Да, я не мальчик с Сахалина, я Арсений из Москвы. Я просто рассказываю про свой путь. Все то, что я сейчас имею, — это благодаря товарному бизнесу, — ответил Арсений своим хейтерам в Instagram.

Также парень добавил, что его воспитывали в строгости и лишний раз не баловали карманными деньгами, а учился он в обычной школе.