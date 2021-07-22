Врач-пульмонолог нашел ухудшения в результатах КТ певицы МакSим

Фото: instagram/maksimartist

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил результаты компьютерной томографии грудной клетки певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, которые недавно опубликовали в Сети, и нашел в них ухудшения.

Медик отметил, что коронавирусная инфекция отступает, но в легких артистки увеличивается количество жидкости и развивается бактериальная инфекция.

— Это говорит о разрушении легких, но ковид уходит на второй план. Характер изменения справа указывает на присоединение вторичной инфекции, которая разрушает правое легкое, — цитирует врача Life.ru.

Овечкин допустил, что после выздоровления артистки ее правое легкое не сможет окончательно восстановиться.

— На мой взгляд, по сравнению с первым КТ, стало хуже, — заключил специалист.

Представитель МакSим в четверг, 22 июля, заявила, что состояние певицы остается стабильно тяжелым.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В СМИ появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

19 июля директор певицы отметила, что прогнозировать врачи ничего не могут, однако они предпринимают все возможное. Соколова добавила, что сообщит всю необходимую информацию, но некоторые вещи стоит знать только близким исполнительницы.