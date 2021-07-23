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Девятнадцать новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоСитуация с коронавирусом
В мире
Девятнадцать новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио
Фото: youtube.com

Тест на COVID-19 с положительным результатом за последние сутки получили 19 человек, которые задействованы в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сказано в отчете, опубликованном в пятницу, 23 июля, на сайте оргкомитета «Токио-2020».

В числе тех, у кого положительный тест на коронавирус, трое иностранных спортсменов, трое иностранных журналистов, десять членов олимпийских делегаций и трое работников по контракту. Трое из инфицированных проживают на территории Олимпийской деревни.

Общее число лиц, которые относятся к Олимпиаде, получивших положительный анализ на COVID-19, составляет 110 человек, 56 из которых — японцы, 54 — иностранные граждане. Из них 13 атлетов, восемь журналистов и один волонтер. 12 человек с положительным тестом проживают в Олимпийской деревне.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и будет проходить с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой» оценили замену российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020. Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступят не под флагом нашей страны. Вместо этого будет флаг Олимпийского комитета России. Привычного гимна тоже никто не услышит. Его заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

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