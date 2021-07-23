Прокуратура Москвы обжаловала приговор Эдварду Билу как «чрезмерно мягкий»

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Столичная прокуратура подала апелляцию на приговор Пресненского суда в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль — прим. «ВМ»), который стал виновником массового ДТП на Смоленской площади. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе, — заявила Нефедова.

14 июля суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года. Во время перерыва Бил рассказал журналистам, что заключил с пострадавшей стороной мировое соглашение.

Так, он заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения. Также, по словам Била, с остальными участниками аварии финансовые вопросы еще не закрыты.

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Его машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

По словам Нефедовой, Бил в момент аварии двигался со скоростью 115 километров в час на автомобиле марки Audi RS6 Avant, превышая скоростной режим и нарушая ПДД.