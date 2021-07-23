Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокуратура Москвы обжаловала приговор Эдварду Билу как «чрезмерно мягкий»

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура Москвы обжаловала приговор Эдварду Билу как «чрезмерно мягкий»
Фото: АГН Москва

Столичная прокуратура подала апелляцию на приговор Пресненского суда в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль — прим. «ВМ»), который стал виновником массового ДТП на Смоленской площади. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе, — заявила Нефедова.

14 июля суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года. Во время перерыва Бил рассказал журналистам, что заключил с пострадавшей стороной мировое соглашение.

Так, он заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения. Также, по словам Била, с остальными участниками аварии финансовые вопросы еще не закрыты.

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Его машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

По словам Нефедовой, Бил в момент аварии двигался со скоростью 115 километров в час на автомобиле марки Audi RS6 Avant, превышая скоростной режим и нарушая ПДД.

Читайте также:
Эдвард Билподача апелляциипрокуратура Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте