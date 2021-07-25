Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили за сутки еще 5482 пациента с коронавирусом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили за сутки еще 5482 пациента с коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в Москве победить коронавирусную инфекцию удалось 5482 пациентам. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 25 июля.

Таким образом, общее количество людей, вылечившихся от коронавируса в столице, увеличилось до 1 331 614.

Так, за сутки в столице выявили 3406 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализировали 923 человека с коронавирусом, 103 пациента скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 564 человека.

Столичные врачи вылечили за сутки еще 5482 пациента с коронавирусомФото: Оперштаб

Всего в России за последние 24 часа выявили 24 072 новых случая COVID-19. По числу новых случаев лидирует Москва, за ней идут Московская область (2191) и Санкт-Петербург (1934).

22 июля стало известно, что бразильский штамм коронавирусной инфекции обнаружили на территории Российской Федерации — выявлены единичные случаи варианта «гамма».

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что вероятность заражения бразильским штаммом коронавирусной инфекции после вакцинации нельзя исключать полностью, однако у вакцинированных людей болезнь в любом случае будет протекать намного легче.

Читайте также:
данные по коронавирусукоронавирусСтолица
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Все мнения
О проекте