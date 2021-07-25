Столичные врачи вылечили за сутки еще 5482 пациента с коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в Москве победить коронавирусную инфекцию удалось 5482 пациентам. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 25 июля.

Таким образом, общее количество людей, вылечившихся от коронавируса в столице, увеличилось до 1 331 614.

Так, за сутки в столице выявили 3406 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализировали 923 человека с коронавирусом, 103 пациента скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 564 человека.

Фото: Оперштаб

Всего в России за последние 24 часа выявили 24 072 новых случая COVID-19. По числу новых случаев лидирует Москва, за ней идут Московская область (2191) и Санкт-Петербург (1934).

22 июля стало известно, что бразильский штамм коронавирусной инфекции обнаружили на территории Российской Федерации — выявлены единичные случаи варианта «гамма».

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что вероятность заражения бразильским штаммом коронавирусной инфекции после вакцинации нельзя исключать полностью, однако у вакцинированных людей болезнь в любом случае будет протекать намного легче.