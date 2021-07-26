Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

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Следователи предъявили красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в понедельник, 26 июля.

— Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил безвозмездные соглашения и договор об уступке с двумя иностранными компаниями. Согласно их условиям, предприятия уступили бизнесмену права требования долга к трем организациям, аффилированным с ним.

С января 2017 по декабрь 2019 года компании-должники, как уточнили в СК, частично погасили долг перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. После этого он не исчислил и не уплатил НДФЛ в сумме более 60 миллионов рублей, добавили в ведомстве.

Быков причастность к преступлению отрицает, отмечается на сайте СК.

Дело Анатолия Быкова

Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года. В конце января прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Быкова. Ему вменяют организацию двойного убийства.

Быков проходит по делу об организации убийства двух человек в 1994 году. СК информировал, что завершил расследование этого дела, после чего передал его в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Правоохранители сумели задержать киллеров. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Впоследствии организатора преступления осудили на 13 лет тюрьмы.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение по статье 102 УК РСФСР «Организация убийства двух лиц».

Защита Быкова просила, чтобы уголовное дело в отношении бизнесмена рассматривали присяжные.