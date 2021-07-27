Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медик рассказала, для кого опасны перепады давления и изменения погоды

Елена Фролова

Общество
Медик рассказала, для кого опасны перепады давления и изменения погоды
Фото: Pexels

Заведующая амбулаторно-консультационным отделением, заведующая приемным отделением Клинической больницы святителя Луки Яна Осинцева рассказала, как резкая смена погоды и перепады давления сказываются на метеозависимых людях.

— Как правило, в группе риска находятся люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, а также пожилые граждане. Еще сюда можно отнести тех, кто страдает гипертонией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. Среди молодежи в опасности находятся те, у кого вегетососудистая дистония, — объяснила эксперт.

При этом она добавила, что бывают случаи, когда среди двух метеозависимых людей один реагирует на погодные изменения, а второй — нет. Все это, по мнению медика, зависит от сосудистой стенки, ее тонуса и слабости.

Симптомы у каждого метеозависимого человека проявляются по-разному. У кого-то появляются головные боли, у кого-то кружится голова или скачет давление, а у третьих обостряются хронические заболевания, отмечают «Невские новости». При этом Яна Осинцева подчеркнула, что все это является поводом для встречи с врачом.

Читайте также:
погодавысокое давлениеметеозависимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте