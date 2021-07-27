Медик рассказала, для кого опасны перепады давления и изменения погоды

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Заведующая амбулаторно-консультационным отделением, заведующая приемным отделением Клинической больницы святителя Луки Яна Осинцева рассказала, как резкая смена погоды и перепады давления сказываются на метеозависимых людях.

— Как правило, в группе риска находятся люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, а также пожилые граждане. Еще сюда можно отнести тех, кто страдает гипертонией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. Среди молодежи в опасности находятся те, у кого вегетососудистая дистония, — объяснила эксперт.

При этом она добавила, что бывают случаи, когда среди двух метеозависимых людей один реагирует на погодные изменения, а второй — нет. Все это, по мнению медика, зависит от сосудистой стенки, ее тонуса и слабости.

Симптомы у каждого метеозависимого человека проявляются по-разному. У кого-то появляются головные боли, у кого-то кружится голова или скачет давление, а у третьих обостряются хронические заболевания, отмечают «Невские новости». При этом Яна Осинцева подчеркнула, что все это является поводом для встречи с врачом.