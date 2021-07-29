СМИ: Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России пять миллиардов долларов

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Россию обязали выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов долларов. Соответствующее решение принял Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в РБК со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review.

В деле говорится, что Россия «незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».

В предъявленную сумму включили проценты и судебные издержки. При этом российские власти не подтверждали поступившую информацию.

В середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.