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Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с военной колонной в Подмосковье. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвинение по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» утверждено в отношении водителя автобуса Ивана Гаврикова.

— После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — заключили в пресс-службе.

11 января 2021 года Гавриков управлял самосвалом, который въехал в четыре военных автобуса на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово (городской округ Красногорск — прим. «ВМ»). В результате инцидента четверо военнослужащих погибли на месте и еще 52 человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Позже Гавриков частично признал свою вину.

Утром 29 июля в Подмосковье произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Инцидент произошел на девятом километре Тураевского шоссе в Лыткарине. Автомобиль марки BMW съехал в кювет и загорелся.

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