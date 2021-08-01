Триумф теннисистов: итоги сборной России на девятый день Олимпиады-2020

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Спортсмены сборной России завоевали семь медалей по итогам соревнований в девятый медальный день на Олимпийских играх в Токио. В воскресенье, 1 августа, россияне взяли одно золото, четыре серебра и две бронзы.

Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в миксте. Россияне обыграли своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. При этом Веснина и Карацев стали серебряными призерами.

Серебро на Олимпиаде также получили российские рапиристы братья Антон и Кирилл Бородачевы, Тимур Сафин и Владислав Мыльников в командном первенстве. Кроме того, серебряную медаль выиграли теннисист Карен Хачанов и гимнастка Анастасия Ильянкова в упражнениях на брусьях.

Бронзу 1 августа взяли боксеры Имам Хатаев, участвовавший в поединке в весе до 81 килограммов, и Андрей Замковой — в бое в весе до 69 килограммов.

На данный момент в копилке российской сборной 44 медали. Золотая медаль в миксте стала 12-й для россиян на Играх в Токио. Также в активе сборной 19 серебряных, 13 бронзовых медалей.

Таким образом, Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете. Ее опережают сборные Китая, США, Японии и Австралии.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.