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Двукратная чемпионка Олимпийских игр Позднякова сообщила о планах уйти в декрет

Илья Ашуров

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Двукратная чемпионка Олимпийских игр Позднякова сообщила о планах уйти в декрет
Фото: Twitter / Olympic_Russia

Двукратная чемпионка Олимпиады в Токио российская саблистка София Позднякова собирается уйти в декрет, чтобы успеть подготовиться к Олимпийским играм в Париже. Об этом спортсменка заявила в интервью в воскресенье, 1 августа.

— Я замужем, мне 24 года, и сейчас все к этому располагает. Я хочу детей. А там дальше посмотрим. Хотелось бы все это сделать в ближайший год, — сказала Позднякова.

Также она в шутку добавила, что, возможно, ее отец (глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков — прим. «ВМ») еще не хочет становиться дедушкой. Однако его в этом вопросе «никто не спрашивает», передает РИА Новости.

В субботу, 31 июля, Позднякова в составе российской сборной выиграла золотую медаль в командном фехтовании на саблях. Также она завоевала золото в индивидуальном первенстве, победив в финале свою соотечественницу Софью Великую.

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