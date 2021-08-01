В Госдуме ответили на заявление главы USADA о российских спортсменах

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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление главы антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, в котором тот призвал обнародовать результаты допинг-тестирования всех российских спортсменов.

По словам Свищева, Тайгарт придерживается антироссийских взглядов. По этой причине российские спортсмены буквально «не дают ему покоя». При этом глава USADA не обсуждает допинговые проблемы спортсменов из США, предпочитая замалчивать их или придумывать разного рода «терапевтические исключения».

— Ему надо навести порядок в своих лигах. У них разрешены препараты, которые запрещены во всем цивилизованном спортивном мире. Обнародование результатов тестов — прерогатива WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. «ВМ»). Если оно сочтет нужным, то результаты будут обнародованы, — цитирует парламентария «Спорт-Экспресс».

В воскресенье, 1 августа, генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой» оценили замену российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020.