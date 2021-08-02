Представитель МОК сообщил, что Россия выполнила 85 процентов рекомендаций к Олимпиаде

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Россия выполнила 85 процентов рекомендаций к Олимпийским играм в Токио. Положительных допинг-проб у ее спортсменов не обнаружено. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

— Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA, — передает его слова РИА Новости.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

В воскресенье, 1 августа, генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

В этот же день президент МОК выступил в защиту решения об участии команды из России на Олимпийских играх — 2020. Он заявил, что спортсмены прошли все необходимые тесты, в том числе и международные.