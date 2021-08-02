Ресторанам в Москве порекомендовали закрыть веранды из-за грозы и ветра

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Городские власти попросили заведения общепита закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в Москве в понедельник, 2 августа. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, —цитирует сообщение РИА Новости.

2 августа Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. С 11:00 до 18:00 понедельника действует предупреждение о тридцатиградусной жаре. Помимо этого, с 9:00 до 21:00 действует предупреждение грозе и о порывах ветра до 17 метров в секунду.

Жителям города следует быть внимательными и не укрываться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы призвали соблюдать осторожность в связи с ожидающейся 2 августа жарой. Во избежание теплового удара следует ограничить пребывание под открытым солнцем, а при недомогании — выпить воды и уйти в тень. На улице рекомендуется носить головной убор и светлую одежду.