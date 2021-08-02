Названы рецепты очищающих масок для лица для приготовления в домашних условиях
Многие женщины мечтают о сияющей и гладкой коже лица. Однако постоянные стрессы, неправильное питание и плохая экология приводят к тому, что лицо становится тусклым и безжизненным.
В такой ситуации часто спасают очищающие средства. Косметологи считают, что очищение — это одно из главных этапов в уходе за кожей любого типа. Так, одним из самых действенных способов являются скрабы. Особенно полезными будут те, что приготовлены в домашних условиях.
Маска с углем
Активированный уголь известен всем как доступный сорбент. Он широко применяется при пищевых отравлениях. При этом не менее успешно его можно использовать для очистки кожи от грязи, пыли и токсинов.
Это средство не является аллергеном, поэтому практически не существует противопоказаний к его применению. Для того чтобы приготовить очищающую маску из активированного угля, нужно измельчить несколько таблеток до порошкообразного состояния, добавить теплое молоко, чтобы получилась кашица. Полученное средство нанести на очищенную и распаренную кожу массажными движениями. Маску держать 15 минут, а потом смыть теплой водой.
Маска с глиной
Глина представляет собой уникальный природный материал, который обладает массой полезных свойств. Издревле ее использовали для поддержания природной красоты тела и лица, глубокого очищения, тонизирования и моделирования силуэта.
Чтобы приготовить полезную маску, необходимо смешать две столовые ложки голубой и черной глины с небольшим количеством воды комнатной температуры. Маску следует нанести на кожу массажными движениями. Через 15-20 минут ее нужно тщательно смыть теплой водой, отмечает ФАН.