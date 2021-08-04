Уголовное дело возбудили против оформлявшего сделку с недвижимостью семьи Баталова нотариуса

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Нотариус, который занимался оформлением сделки по недвижимости для семьи актера Алексея Баталова, стал фигурантом уголовного дела. Прокуратура Москвы взяла расследование под свой контроль. Об этом в среду, 4 августа «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичного ведомства Людмила Нефедова.

Прокуратура потребовала дать правовую оценку действиям нотариуса, который занимался изготовлением договоров пожизненного содержания с иждивением. Эти документы помогли другим фигурантам дела приобрести долю в квартире актера, его мастерскую, нежилое помещение и крупную сумму. Кроме того, нотариус подделывал подписи потерпевших — членов семьи Баталова — без их присутствия.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Пособничество в совершении мошенничества» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

— Дальнейшее расследование контролируется прокуратурой, — подытожила Нефедова.

В конце апреля Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова, ранее заключенных с актрисой Надеждой Дрожжиной. Также суд восстановил в правах на недвижимость наследницу актера.

В сентябре 2020 года в правоохранительные органы поступило заявление в отношении Наталии Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, которых вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвинила в получении наследства актера обманным путем. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с наследством народного артиста СССР. В октябре Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной предъявили обвинения по делу о мошенничестве. Позже они согласились вернуть имущество семье актера Алексея Баталова, но не смогли этого сделать из-за наложенного на недвижимость ареста.