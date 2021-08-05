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Менеджер МакSим рассказала, что певица настроена на выписку

Анастасия Колоскова

Общество
Менеджер МакSим рассказала, что певица настроена на выписку
Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя «по-боевому» и настроена на выписку. Об этом сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

— МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест, — написала она в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Менеджер отметила, что для полного выздоровления певицу ждут продолжительные терапевтические процедуры. МакSим уже может общаться по видеосвязи с родственниками и со своим директором. Она уже самостоятельно сидит, а вот вставать врачи ей пока не разрешают. Исполнительница пока находится на спецпитании, однако скучает по мороженому, добавила Богушевская.

Реаниматолог Сергей Емельянов рассказал,что после длительного пребывания на ИВЛ у звезды могут возникнуть некоторые временные проблемы с горлом, однакоэто не помешает ей восстановиться и вернуться к пению.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой, артистка хорошо выглядит, во всем слушается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

МакSим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.

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