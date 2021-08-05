Два золота и серебро: итоги 13-го дня сборной России на Олимпиаде в Токио

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Сборная России завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали по итогам соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио.

Чемпионом стал боксер Альберт Батыргазиев в весовой категории до 57 килограммов. Он одержал победу над американским спортсменом Дюком Рэганом. Встреча завершилась со счетом 3:2 за счет раздельного решения судей.

Золото также взял борец вольного стиля Заур Угуев в весе до 57 килограммов. В финальной битве спортсмен оказался сильнее борца из Индии Кумара Рави. Состязание завершилось с результатов 7:4.

Прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой удалось добыть серебро. Она покорила высоту 4,85 метра, для российских легкоатлетов это первая олимпийская медаль с 2012 года.

Бронзовые награды завоевали боксер Глеб Бакши в весе до 75 килограммов, а также борец вольного стиля Артур Найфонов в категории до 86 килограммов.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 58 наград — 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых.

По числу медалей России удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.