Американские СМИ обвинили «русских хакеров» в утечке данных миллиона кредиток

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«Русские хакеры» выложили в открытый доступ более миллиона номеров кредитных карт в США и других странах мира. Об этом в четверг, 5 августа, заявили американские средства массовой информации со ссылкой на данные компании по кибербезопасности Q6.

Авторы заявления вменили киберпреступление группе All World Cards, которая якобы происходит из России и предлагает номера карт другим злоумышленникам для мошеннических транзакций.

При этом телеканал CNBC, опубликовавший данное сообщение, не приводит какие-либо доказательства связей All World Cards с РФ и другие подтверждения причастности России к утечке номеров кредитных карт. Также отсутствуют сведения о дате предполагаемого преступления и другие подробности.

Американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения. При этом Байден усомнился в причастности России к кибератакам в США.

Президент РФ Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ к российским информационным сетям, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.