Конкорс-гигант появится на станции Железнодорожная МЦД-4 после реконструкции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Железнодорожная Карта всех событий

После реконструкции станции Железнодорожная четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) на ней появится конкорс площадью свыше 5,2 тысячи «квадратов». Таким образом, этот зал ожидания для пассажиров станет самым крупным среди станций МЦД. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также на обновленной станции появятся четыре новые платформы и вестибюли, оборудованные лифтами и эскалаторами.

Станция Железнодорожная одна из самых загруженных в Подмосковье. Для жителей одноименного города с населением около 150 тысяч человек железнодорожный транспорт — самый быстрый способ добраться до Москвы.

— За счет МЦД-4 мы трансформируем станцию Железнодорожная. На месте обычной железнодорожной остановки появится современный пригородный вокзал. Четвертый диаметр планируем запустить уже в 2023 году, — отметил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, новый маршрут соединит 7 вокзалов и образует 18 пересадок на метро и МЦК.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство МЦД планируют завершить в течение пяти лет.