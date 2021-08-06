Выведенная из комы певица МакSим постепенно восстанавливается

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова), которую на этой неделе вывели из медикаментозного сна, постепенно восстанавливается. Об этом сообщил ее представитель.

— Марина восстанавливается, — приводит слова представителя РИА Новости.

Накануне пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала, что артистка чувствует себя «по-боевому» и настроена на выписку.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

МакSим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой, артистка хорошо выглядит, во всем слушается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

Реаниматолог Сергей Емельянов отметил, что после длительного пребывания на ИВЛ у звезды могут возникнуть некоторые временные проблемы с горлом, однако это не помешает ей восстановиться и вернуться к пению.