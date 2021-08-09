Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за его связей с Лукашенко

Фото: Продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева

Британское правительство ввело санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за его связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Информация следует из обновленного санкционного списка Великобритании, который был опубликован на сайте правительства в понедельник, 9 августа.

— Михаил Гуцериев — известный российский бизнесмен, который является одним из основных частных инвесторов в Белорусcии и давним соратником Александра Лукашенко, — говорится в документе.

В тексте также говорится, что российский предприниматель поддерживал белорусскую власть и те нарушения против граждан и оппозиции, которые она осуществляла. Отмечается, что Гуцериев поддерживал правительство республики, преследуя свои деловые интересы.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. За действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

К концу дня в стране возникли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.