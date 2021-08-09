Москва на 45 процентов увеличила экспорт кондитерских изделий

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За первые пять месяцев текущего года столичный экспорт кондитерских изделий составил 86,15 миллиона долларов США, что на 45 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Экспорт московских кондитерских изделий продолжает устойчиво расти. За первые пять месяцев этого года сумма поставок составила 86,15 миллиона долларов США, что на 45 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 59,4 миллиона долларов США и на 57,2 процента больше, чем в январе–мае 2019 года, когда экспорт таких изделий составил 54,81 миллиона долларов США, — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, что чаще всего столичные производители кондитерских изделий экспортируют продукцию в страны ближнего зарубежья, однако поставки сладостей растут и в дальнее зарубежье. Так, с января по май в Евросоюз и Северную Америку поставили продукции на 8,61 миллиона долларов США, что на 12,4 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя и на 3 процента выше показателя 2019 года.

Ключевым покупателем в дальнем зарубежье стал Евросоюз, который за пять месяцев закупил столичных сладостей на 4,92 миллиона долларов США. 3,06 миллиона из них пришлось на Германию. Чаще всего экспортеров интересовали изделия из шоколада — их поставили на 3,47 миллиона долларов США, из муки — на 0,75 миллиона долларов США и из сахара — 0,71 миллиона долларов США.

В специальном материале «Вечерняя Москва» рассказывала, как развивалась московская кондитерская отрасль — от первых концернов XIX века до наших дней.