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Почти половину отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей выписали из больниц

Иван Юминов

Происшествия
Почти половину отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей выписали из больниц
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Из больниц Кубани выписали после выздоровления 44 ребенка из 95, оказавшихся там после отравления в поезде Мурманск — Адлер. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края во вторник, 10 августа.

— Всего выписали 44 ребенка, 39 — в Туапсе, три — в Апшеронске и пять — в Белореченске, 51 ребенок еще в больницах, их состояние удовлетворительное. Всего в больницы поступило 95 детей, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Детей доставили в больницы.

По данным Роспотребнадзора, причиной инцидента стало заражение норовирусом второго типа. Дети направлялись в лагерь по коммерческим путевкам, приобретенным через туристическую фирму.

8 августа глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

10 августа СК задержал директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда. В ходе расследования выяснилось, что повар и официант знали о своем заболевании норовирусом, но решили не сообщать об этом работодателю. Таким образом, они проигнорировали санитарные требования, что привело к массовому заболеванию детей.

Задержанные подозреваются в преступлениях, предусмотренных статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

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