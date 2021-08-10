Давление при подаче кислорода вновь снизилось в больнице во Владикавказе

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Давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где погибли 11 пациентов, упало во время проведения восстановительных работ. Об этом сообщили в региональном Минздраве во вторник, 10 августа.

— Давление подачи кислорода снизилось, подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем, — говорится в сообщении.

Также мобилизованы все службы, а состояние пациентов находится на постоянном контроле медиков, уточнили в ведомстве. На месте прорыва магистральной трубы проводятся работы по оптимизации системы подачи кислорода.

Состояние пациентов в больнице оценивается как стабильное, приводит сообщение министерства ТАСС.

9 августа после поломки оборудования в больнице во Владикавказе погибли девять человек с коронавирусом. Труба с кислородом прорвалась под землей, из-за чего пациентам его не хватило.

Всего в реанимации был 71 пациент. Не все из этих людей были «на кислороде», уточнили позже в местном минздраве.

По факту происшествия региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

10 августа в больнице умерли еще двое мужчин. Минздрав региона сообщил, что для пациентов с COVID-19 в больницах Северной Осетии налажена бесперебойная поставка кислорода.

СК задержал главного врача больницы. Правоохранительные органы в рамках проверки инцидента выявили в учреждении технические проблемы и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Емкости с кислородом поступили в больницу шесть-восемь лет назад — по предварительным данным, без документов, уточнил он.