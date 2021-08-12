СК задержал мужчин, вытолкнувших своего приятеля с пятого этажа в Москве

Фото: СК РФ

Следственный комитет задержал двух мужчин, которые во время пьяной ссоры на юго-востоке Москвы выбросили из окна пятого этажа своего приятеля. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин, в ходе допроса один из обвиняемых полностью признал свою вину и дал подробные изобличающие второго фигуранта показания, — сказала Иванова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

В среду, 11 августа в квартире на Балаклавском проспекте во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт, перешедший в драку. В какой-то момент один из участников драки скинул с высоты пятого этажа своего оппонента.

Пострадавший мужчина выжил. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Это не первый случай «выбрасывания» человека из окна в Москве в этом месяце. 4 августа 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Позже правоохранители задержали мужчину. Суд постановил заключить мужчину под стражу до 4 октября 2021 года.