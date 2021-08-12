«Нельзя напрягаться»: появились новые подробности о состоянии певицы МакSим

Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, продолжает восстанавливаться после долговременного пребывания в коме. Ее недавно перевели из реанимации в общую палату.

— Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит, — рассказала представитель певицы в беседе с РИА Новости.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она идет на поправку и активно общается с персоналом больницы. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

В ближайшее время врачи запретили МакSим петь и летать на самолетах. Представитель артистки сообщила, что поклонникам в течение ближайшего года не стоит ждать от певицы концертов и новых песен, так как ей потребуется долгий восстановительный период.

11 августа вышедшая из комы МакSим опубликовала кадры из больницы. Артистка запечатлела пришедшего к ней в палату волонтера Леонида Краснера. С началом пандемии мужчина оставил бизнес, чтобы помогать людям в «красной зоне».

Нужно заметить, что это не первая публикация певицы после выхода из медикаментозного сна. Ранее она сообщала в Instagram о своем самочувствии и благодарила поклонников за поддержку. Певица поделилась, что по-прежнему «очень слаба», у нее начинаются сильные головокружения при попытках ходить.