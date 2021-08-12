«Булгаковский дом» пригласил горожан на «День исполнения желаний»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-театр «Булгаковский дом» в последнюю субботу лета, 28 августа, приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в традиционном празднике — Дне исполнения желаний.

Гости смогут посетить несколько экскурсий: по музею «Булгаковский дом», на трамвае «302-БиС» «Булгаков и его эпоха» и «Рукописи не горят» с посещением Дома Пашкова, автобусную экскурсию «По тропе исполнения желаний», пешеходную прогулку «По следам романа «Мастер и Маргарита».

Во дворе «Булгаковского дома» пройдет праздничная программа, по окончании которой состоится премьерный показ спектакля «Булгаков. Куклы».

Дом 10 на Большой Садовой — место уникальное. Много лет сюда приходят те, кто не боится мечтать, оставляя здесь записок с сокровенными желаниями. Оставить записку можно в специальном ящике «Почта Любви».

Участие в экскурсиях по билетам.

Программа во дворе «Булгаковского дома» проводится бесплатно, сообщается на сайте музея.

Музей М. А. Булгакова с 27 августа представляет выставку «Впервые на экране: афиши к фильмам по Булгакову». Посетители увидят плакаты к экранизациям произведений Булгакова, снятым в 1960–1970-е годы. По киноафишам многие зрители начинали свое знакомство с булгаковскими героями.