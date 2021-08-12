Мошенница похитила у пенсионера свыше 300 тысяч рублей, пообещав компенсацию за путевку

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Телефонная мошенница похитила у пожилого жителя столицы крупную сумму, пообещав компенсацию за путевку. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился москвич 1943 года рождения. Он рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина и предложила получить компенсацию за путевку в санаторий. Аргументы звонившей пенсионеру показались убедительными, и он предоставил ей реквизиты своей банковской карты, а также коды SMS-сообщений. Завладев желаемым, мошенница перестала выходить на связь.

Позже пожилой москвич узнал, что с его счета пропало 308 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Пожилые жители столицы нередко становятся жертвами мошенников. Так, 27 июля стало известно, что сиделка похитила у пожилой пары свыше 900 тысяч рублей. 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей. А 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.