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Скончалась актриса из сериала «Шерлок»

Анастасия Колоскова

Общество
Скончалась актриса из сериала «Шерлок»
Фото: Landmark Media / Legion-media

Британская актриса Уна Стаббс, сыгравшая в популярном сериале «Шерлок», скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает издание BBC News.

По словам агента актрисы, она умерла в окружении семьи в своем доме в Эдинбурге. В последние несколько лет у Стаббс были проблемы со здоровьем, однако представитель не уточнил, какие именно.

Уна Стаббс родилась 1 мая 1937 в Лондоне. Дебютировала на экране в качестве танцовщицы, а в кино снялась впервые в 1960-х годах. Зрители запомнили ее по ролям в таких проектах, как «Вызовите акушерку», «Шоу Кэтрин Тейт», «Холодная лавка всякой всячины», «Мисс Марпл» и других.

В сериале «Шерлок» (2010–2017) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли актриса сыграла миссис Хадсон, которая сдает квартиру в доме 221б на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

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